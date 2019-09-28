{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Полицейские застрелили напавшего с ножом на посетителей ТЦ в США

Информация о мотивах не поступала

ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в субботу застрелили вооруженного ножом неизвестного, ранившего пять человек в торговом центре в округе Балтимор (штат Мэриленд). Об этом сообщается в Twitter местной полиции.

"Пять человек получили не представляющие угрозу для жизни ножевые ранения, пострадавшие доставлены в местные больницы. Полиция открыла огонь, подозреваемый убит", - говорится в сообщении. Информация о мотивах нападавшего не поступала.

Как отмечает телекомпания CBS, инцидент произошел в магазине алкогольных напитков.

Теги
США
СМИ: у берегов Йемена пропал паром
На борту находились 55 человек
Читать полностью