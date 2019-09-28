СМИ: у берегов Йемена пропал паром

ТАСС, 29 сентября. Курсирующий между восточной йеменской провинцией Эль-Махра и островом Сокотра паром, на борту которого находятся 55 человек, пропал с экранов радаров. Об этом сообщает в субботу агентство "Синьхуа" со ссылкой на заявление администрации острова.

"Сегодня (в субботу - прим. ТАСС) мы получили отчет, согласно которому паром исчез после того, как [в среду] покинул порт Эль-Махры, направившись к острову Сокотра. На борту 55 человек", - говорится в заявлении. Администрация острова проинформировала о случившемся коалицию во главе с Саудовской Аравией и начала поисково-спасательную операцию.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. Конфликт обострился с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Эр-Риядом, которая выступила на стороне войск президента республики Абд Раббо Мансура Хади.