Последствий произошедшего в Забайкалье землетрясения в ближайших селах нет

ТАСС, 29 сентября. Последствия землетрясения, произошедшего в воскресенье в Каларском районе Забайкальского края, ни в районном центре Чара, ни в поселке Новая Чара не зафиксированы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

"Последствий не имело - пострадавших нет, разрушения строений нет", - сказали там, уточнив, что эпицентр находился на территории Амурской области в 5,9 км от границы с Забайкальским краем.

По данным единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Каларского района, землетрясение произошло в 21:28 по Гринвичу (00:28 мск), эпицентр находился в 131 км от Новой Чары. Представитель Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН назвала землетрясение сильным и сказала, что его ощутили в Чаре и Чите.

Ранее Геологическая служба США сообщила, что эпицентр подземных толчков магнитудой до 5,1 находился в 120 км к северо-западу от Новой Чары. Очаг стихии залегал на глубине 10 км.

Каларский район - самая северная территория Забайкальского края. На севере он граничит с Якутией, на востоке - с Амурской областью, на северо-западе - с Иркутской областью. Там расположено всего пять населенных пунктов. В крупнейшем из них, Новой Чаре, проживает половина населения района - около 4 тыс. человек.