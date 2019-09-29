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Обновлено 

На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,4

По оценкам сейсмологов, очаг землетрясения залегал на глубине 100 км

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 29 сентября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в воскресенье близ острова Минданао в южной части Филиппин. Об этом сообщила сейсмологическая сеть обсерватории Гонконга, зарегистрировавшая подземные точки в 10:03 по местному времени (05:03 мск).

Ранее Европейско-средиземноморский сейсмологический центр информировал о землетрясении магнитудой 6,2 в этом районе.

По сообщению сейсмологической сети обсерватории Гонконга, эпицентр колебаний находился в 210 км юго-восточнее портового города Давао с населением около 1,6 млн человек. Глубина залегания очага в сводке не приводится.

По оценкам европейских сейсмологов, очаг землетрясения залегал на глубине 100 км.

Данных о пострадавших и угрозе цунами к этому часу не поступало.

Новость обновлена (05:33 мск) - меняется источник, приводятся уточненные данные по магнитуде

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