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СМИ: более 70 человек погибли на севере Индии из-за мощных ливней

Синоптики предупредили о сильных осадках в течение ближайших двух суток

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 сентября. /ТАСС/. Не менее 73 человек погибли за последние четверо суток в северном штате Уттар-Прадеш из-за мощных муссонных ливней, вызвавших наводнения и оползни. Как сообщает в воскресенье телеканал NDTV, только за последние сутки в восточной части штата выпало от 102,2 до 84,2 мм осадков, что значительно превышает норму для этого времени года.

Ливни также затронули соседние штаты Бихар, Раджастхан и Уттаракханд. В нескольких районах Северной Индии до 30 сентября включительно закрыты все школы. Отменен ряд поездов из-за того, что паводок затопил железнодорожные пути.

Синоптики выступили с предупреждением об "очень сильных осадках" в течение ближайших двух суток в Уттар-Прадеш и прилегающих регионах.

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