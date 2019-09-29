Срыв крышки на оборудовании привел к новому хлопку на плавбазе "Петр Житников"

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Хлопок, который был зафиксирован в субботу на горящей в Тихом океане плавбазе "Петр Житников", произошел из-за срыва крышки на технологическом оборудовании. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе Росморречфлота.

Пожар на плавбазе возник 23 сентября, на борту находились 420 человек, 361 из них эвакуировали рыболовные суда на Шикотан, 59 человек оставались на борту для продолжения борьбы с огнем в качестве аварийной бригады. В среду аварийная группа увеличилась до 65 человек. Открытое горение ликвидировано, но тушение продолжается.

"Под давлением горячего воздуха сорвало крышку горловины [на оборудовании] в зоне номер восемь - помещении материального склада. Туда завели два шланга, начали заливать помещение водой", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас продолжается орошение наружных бортов. Зона, где произошел хлопок, загерметизирована. "Получают новую порцию "Морпена" (марка пенообразователя для пожаротушения). Откачивают воду из насосного отделения, куда поступает вода, в том числе та, которой они заливают помещения", - добавил представитель пресс-службы.

В Росморречфлоте также сообщили, что в отсеке с хлопком может быть новый очаг горения. "Какой-то очаг горения есть в этой восьмой зоне, раз там рвануло, выбило крышку горловины [на оборудовании]. Есть вопрос, как его не увеличить, а контролировать, чем они сейчас и занимаются", - сказал собеседник агентства.

По его словам, эту зону пока осматривать не планируют, чтобы не подавать туда дополнительный воздух и избежать тем самым подпитки возможного очага горения.

Плавбаза "Петр Житников" типа "Содружество" построена в 1989 году, она принадлежит компании "Дальморепродукт". Это одна из крупнейших плавбаз, она предназначена для приема от добывающих судов краба и рыбы-сырца и их переработки на консервы, пресервы, мороженую продукцию, рыбную и крабовую муку, жир, а также снабжения добывающих судов и их обслуживания. Судно работает под российским флагом, его валовая вместимость - 32096 т, дедвейт - 10070 т, длина судна - 179,03 м, ширина - 28 м.

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