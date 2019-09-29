Женщина умерла в больнице после ДТП в Вологодской области

ТАСС, 29 сентября. Пострадавшая в ДТП с участием двух машин в Вологодской области женщина умерла в ночь на воскресенье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

"Женщина 1967 года рождения сегодня в реанимации медсанчасти "Северсталь" скончалась", - рассказала собеседник агентства.

В реанимации с множественными ушибами и переломами продолжает находиться еще один пострадавший в аварии 1974 года рождения, отметили в ведомстве. Двоим участникам аварии назначили амбулаторное лечение.

Всего в результате столкновения автомобилей Chery Amulet и Lada Largus пострадали шесть человек. Водитель китайской иномарки погиб на месте, другой участник аварии погиб в карете скорой помощи.

ДТП произошло в Череповецком районе в субботу в 19:33 на автодороге Абаканово - Слабеево.