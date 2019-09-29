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Ликвидировано возгорание вагонов грузового состава на участке Транссиба в ЕАО

Горели железнодорожные шпалы, транспортируемые на станцию Хабаровск

ТАСС, 29 сентября. Пожарные потушили возгорание в трех вагонах грузового поезда на участке Транссибирской магистрали в Еврейской автономной области. Об этом говорится в пресс-релизе ГУ МЧС России по области.

"В отцепленных и отбуксированных вагонах ликвидировано открытое горение, проводится проливка. На месте происшествия выяснилось, что горели железнодорожные шпалы, транспортируемые со станции Ургал на станцию Хабаровск", - говорится в распространенном релизе.

В воскресенье днем спасателям поступило сообщение о возгорании трех вагонов движущегося грузового поезда. Изначально сообщалось, что горел уголь. Состав был остановлен на участке Транссибирской магистрали между населенными пунктами Теплое озеро и Биракан. Горящие вагоны отцепили и отбуксировали в тупик. На место происшествия выезжали пожарные расчеты теплоозерского цементного завода, пожарного поста поселка Биракан и пожарный поезд станции Биробиджан 1.

Движение поездов не прекращалось.

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РоссияЕврейская автономная область
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