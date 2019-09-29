Два человека погибли в автомобиле, упавшем в Москва-реку в центре столицы

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Автомобиль упал в Москва-реку в центре столицы, в результате погибли два человека. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе городского управления ГИБДД.

ДТП произошло в ночь на субботу, но известно о нем стало только сейчас. "Около 01:00 мск в районе дома 1 по Котельнической набережной водитель, управляя легковым Volkswagen, пробил ограждение и упал в реку. В результате ДТП водитель и его пассажир погибли", - сказали в ведомстве.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.