Под Оренбургом школьник угнал автомобиль отца и врезался в дерево

ОРЕНБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Школьник угнал автомобиль отца и врезался в дерево в Новосергиевском районе Оренбургской области, жертвой ДТП стал 17-летний молодой человек, еще двое пострадали. Об этом говорится в сообщении, распространенном в воскресенье пресс-службой УМВД России по Оренбургской области.

"Школьник совершил хищение ключей от автомобиля ВАЗ-21140. Во время движения по улице Советской не справился с управлением и допустил съезд автомобиля в левый по ходу движения кювет с последующим наездом на дерево. В результате ДТП 17-летний пассажир автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия, еще один пассажир и водитель с травмами различной степени тяжести доставлены в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту аварии. По предварительной версии, виновником ДТП является школьник, угнавший автомобиль у отца.