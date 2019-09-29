AP: на западе Африки произошел массовый выброс на берег дельфинов

ПРЕТОРИЯ, 29 сентября. /Корр. ТАСС Виталий Макарчев/. Более 130 дельфинов погибли, выбросившись на пляж островного государства Кабо-Верде на западе Африки. Об этом сообщило в субботу Associated Press (AP).

Власти Кабо-Верде запросили помощь у испанских ученых с тем, чтобы выяснить причину этого странного поведения животных, отмечает агентство.

События произошли в минувший вторник, однако только сейчас о них стало широко известно. До 200 дельфинов, которые относятся к бесклювным, выбросились на берег вблизи места, где проходит известный миграционный маршрут горбатых китов. Попытки находившихся на пляже людей вернуть их в воду в большинстве случаев оказались безрезультатными: дельфины вновь устремлялись к берегу.

В результате 136 животных погибли на горячем песке.

Большинство специалистов сходятся во мнении, что в нынешнем случае мы имеем дело с социальным поведением дельфинов, которые выбросились на берег вслед за вожаком. Однако существуют и другие версии, включая воздействие вирусов на головной мозг животных.

Между тем экологическая ассоциация Кабо-Верде (до 1986 года название страны официально переводилось на русский язык как Республика Острова Зеленого Мыса) взяла многочисленные пробы тканей дельфинов. Именно их изучением займутся прибывающие на предстоящей неделе испанские специалисты из Университета Лас-Пальмас-де-Гран-Канария с Канарских островов.

Бесклювые или как их еще называют широкомордные дельфины плохо изучены наукой, так как они стараются держаться подальше от людей. Эти животные предпочитают находиться на морской глубине и собираются в стаи, насчитывающие несколько сот особей.

Массовые выбросы дельфинов на берег время от времени происходят в различных частях мира. Так, в минувшем марте поступили сообщения о том, что на побережье Франции за три месяца выбросились на берег 1100 дельфинов. Французские ученые до сих пор не могут дать точный ответ на причины произошедшего.