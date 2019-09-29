Легковушка после ДТП в Симферополе упала в подземный переход

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Один человек погиб, двое пострадали в Симферополе при столкновении трех машин, одну из которых после удара отбросило в проем подземного перехода. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе МВД по Республике Крым.

"По предварительной информации, водитель автомобиля Renault, 29-летний житель Симферополя, двигаясь на значительной скорости <...> при повороте не справился с управлением, допустив столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Kia. После удара Kia был отброшен за пределы проезжей части и упал в проем подземного перехода, находящегося в районе перекрестка", - сообщили в пресс-службе.

При этом Renault столкнулся с припаркованным Opel. В результате ДТП пассажирка Renault погибла, у водителя зафиксированы переломы и повреждения внутренних органов.

"Кроме водителя Renault, медицинская помощь потребовалась водителю Kia. Прибывшие на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции передали пострадавших бригаде скорой помощи, за жизни участников ДТП борются врачи клинической больницы № 6 Симферополя", - добавили в полиции. По факту аварии проводится проверка.