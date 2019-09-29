СМИ: в Таиланде 17 студентов погибли в ДТП с пикапом

БАНГКОК, 29 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 17 студентов одного из технических колледжей Таиланда погибли в результате аварии с пикапом, произошедшей в таиландской провинции Самутпракан. Как сообщила в воскресенье газета Bangkok Post, водитель автомобиля получил серьезные травмы.

Таксист, ставший свидетелем дорожно-транспортного происшествия, рассказал полиции, что видел, как перегруженный людьми пикап выезжал на высокой скорости на главную дорогу провинции. Затем автомобиль внезапно съехал с дороги на тротуар, где врезался в два придорожных столба и перевернулся. В результате сильного удара 12 студентов, находившихся в кузове пикапа, вылетели на дорогу и погибли на месте. Пятеро других студентов и водитель, сидевшие внутри автомобиля, получили различные травмы и были отправлены в ближайшую больницу.

Позже в медицинском учреждении от полученных в результате ДТП травм скончались пять студентов.

Полиция проверяет видео с камер видеонаблюдения, чтобы установить причину аварии. Стражи порядка намерены допросить водителя пикапа.