СК возбудил дело об изнасиловании в Балашихе гражданки Германии

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело об изнасиловании сотрудницы Российско-Германской внешнеторговой палаты в подмосковной Балашихе.

"Следственным отделом по Балашихе ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении 35-летней гражданки иностранного государства (ч. 1 ст. 132 УК РФ)", - сказали ТАСС в Главном следственном управлении СК по Московской области, не уточнив должность потерпевшей.

По предварительным данным следствия, вечером 26 сентября в природно-историческом парке неизвестный мужчина совершил в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера, после чего скрылся. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и причастного к преступлению. Осмотрено место происшествия с участием следователей-криминалистов, назначена судмедэкспертиза.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, потерпевшая - гражданка Германии. "Она занимает должность директора департамента по работе с фирмами - членами Российско-Германской внешнеторговой палаты. Сейчас женщина временно проживает в Реутове", - сказал источник.