В Росморречфлоте не видят непосредственной угрозы для экипажа плавбазы "Петр Житников"

ТАСС, 29 сентября. Непосредственной опасности для команды, которая находится на горящей в Охотском море плавбазе "Петр Житников", нет. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

Пожар на плавбазе возник 23 сентября, на борту находились 420 человек, 361 из них эвакуировали рыболовные суда на Шикотан, 59 человек оставались на борту для продолжения борьбы с огнем в качестве аварийной бригады. В среду аварийная группа увеличилась до 65 человек. Открытое горение ликвидировано, но тушение продолжается.

"Непосредственной опасности команде сейчас нет. Но, конечно, при этом надо понимать, что они работают в открытом море и находятся на аварийном судне", - сказали в пресс-службе.

Собеседник агентства отметил, что произведена разведка верхнего цеха, туда уже можно заходить без дыхательных аппаратов - возгорания там нет. Внутри происходит остаточное тление складированной гофротары и мешков, в нижнем цеху возгорание также не обнаружено. В настоящее время тушением занимаются пять аварийных партий по три человека, они работают по очереди. Кроме того, на борту находятся более 30 человек из экипажа плавбазы, которые обеспечивают жизнедеятельность судна.

"Их потихоньку сносит, они дрейфуют к юго-востоку от Шикотана, находятся сейчас в 120 милях к юго-востоку от Шикотана", - добавили в пресс-службе.

Плавбаза "Петр Житников" типа "Содружество" построена в 1989 году, она принадлежит компании "Дальморепродукт". Это одна из крупнейших плавбаз, она предназначена для приема от добывающих судов краба и рыбы-сырца и их переработки на консервы, пресервы, мороженую продукцию, рыбную и крабовую муку, жир, а также снабжения добывающих судов и их обслуживания. Судно работает под российским флагом, его валовая вместимость - 32096 т, дедвейт - 10070 т, длина судна - 179,03 м, ширина - 28 м.