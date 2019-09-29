В Ставропольском крае в ДТП пострадали шесть человек

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 сентября. /ТАСС/. Шесть человек, в том числе ребенок, получили травмы в ДТП на федеральной трассе в Ставропольском крае. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

"В Левокумском районе на 183-м км дороги Р-263 "Кочубей - Зеленокумск - Минеральные Воды" произошло столкновение легкового автомобиля Toyota Corolla и ВАЗ-21099. В результате ДТП погибших нет, пострадали шесть человек, из них один ребенок. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении главка.

Движение по трассе не перекрывалось.