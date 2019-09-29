Два человека погибли в ДТП в Нижегородской области

ТАСС, 29 сентября. Два отечественных легковых автомобиля столкнулись вечером в воскресенье на трассе в Нижегородской области. В результате ДТП два человека погибли, трое пострадали, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.

ДТП произошло около 20:45 мск на 112-м км автодороги Нижний Новгород - Саратов в Арзамасском районе Нижегородской области.

"Водитель автомобиля отечественного производства не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другим автомобилем. По предварительной информации, двое человек погибли, трое участников аварии получили телесные повреждения", - отметили в пресс-службе.