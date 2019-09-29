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В Мехико ДТП с автоцистерной парализовало работу одной из линий метро

Водитель скрылся с места происшествия

МЕХИКО, 29 сентября. /ТАСС/. Автоцистерна для перевозки воды в воскресенье пробила двойное ограждение линии А метро столицы Мексики в районе станции "Тепалькатес", что привело к остановке движения поездов на несколько часов. Об этом сообщили представители городских властей.

Сведений о причинах ДТП обнародовано не было. Водитель автоцистерны скрылся с места происшествия, правоохранительные органы ведут его поиск. Столичная прокуратура возбудила уголовное дело по факту причинения ущерба путям сообщения.

В операции по подъему автоцистерны с путей ремонтным бригадам пришлось задействовать тяжелую технику. К настоящему времени работа линии А восстановлена в полном объеме.

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