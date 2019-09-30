Очагов огня на плавбазе "Петр Житников" больше не наблюдается

ВЛАДИВОСТОК, 30 сентября. /ТАСС/. Аварийная команда и спасатели, которые продолжают борьбу с пожаром на борту плавбазы "Петр Житников" в Тихом океане, больше не наблюдают очагов огня. Об этом в понедельник сообщил ТАСС представитель компании-судовладельца "Дальморепродукт".

"Сейчас все проливается, пламени уже нигде не видно. Тара картонная дотлеивает, пеной все закрыли и продолжают орошать. В нижнее помещение уже входили на разведку без защиты дыхания. Задымления на судне почти не наблюдается", - рассказал собеседник.

Он отметил, что хлопок на борту, о котором сообщалось в воскресенье, произошел в производственном помещении, где хранилось промвооружение: фартуки, сапоги, перчатки и другой инвентарь.

Пожар на плавбазе возник 23 сентября, на борту находились 420 человек, 361 из них эвакуировали рыболовные суда на Шикотан. 59 человек оставались на борту для продолжения борьбы с огнем в качестве аварийной бригады. В среду аварийная группа увеличилась до 65 человек. Открытое горение ликвидировано, но тушение продолжается.

Плавбаза "Петр Житников" типа "Содружество" построена в 1989 году, она принадлежит компании "Дальморепродукт". Это одна из крупнейших плавбаз, она предназначена для приема от добывающих судов краба и рыбы-сырца и их переработки на консервы, пресервы, мороженую продукцию, рыбную и крабовую муку, жир, а также снабжения добывающих судов и их обслуживания. Судно работает под российским флагом, его валовая вместимость - 32096 т, дедвейт - 10070 т, длина судна - 179,03 м, ширина - 28 м.