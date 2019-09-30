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СМИ: в Новой Зеландии разбился легкомоторный самолет

По данным газеты New Zealand Herald, в результате крушения погибли два человека

СИДНЕЙ, 30 сентября. /ТАСС/. Частный легкомоторный самолет разбился на территории национального парка Тараруа Рендж на Северном острове Новой Зеландии. Как сообщает издание New Zealand Herald в понедельник, два человека, находившиеся на борту воздушного судна, погибли.

Легкомоторный самолет, вылетевший с аэродрома Фокспайн, расположенного в 100 км к северу от Веллингтона, потерял связь с землей вечером в воскресенье. В понедельник утром в ходе поисковых операций были обнаружены обломки самолета, а также тела пилота и пассажира.

Полиция Новой Зеландии и управление гражданской авиации проводят расследование и выясняют причины крушения.

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