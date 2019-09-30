СМИ: в Китае из-за пожара на фабрике погибли 19 человек

ШАНХАЙ, 30 сентября. /ТАСС/. Жертвами пожара на фабрике в городе Нинбо в восточной провинции Чжэцзян стали 19 человек. Об этом сообщает в понедельник агентство "Синьхуа" со ссылкой на местные власти.

Возгорание произошло в воскресенье ночью на одном из предприятий компании по производству бытовых предметов первой необходимости в уезде Нинхай (относится к городу Нинбо, прим. ТАСС). К настоящему моменту подтверждена гибель 19 человек.

О причинах пожара информации пока не поступало. Ведется расследование ЧП.