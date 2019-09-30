СМИ: в Бразилии произошел пожар на НПЗ Revap

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 30 сентября. /ТАСС/. Крупный пожар произошел в воскресенье на третьем по величине бразильском НПЗ Revap в Сан-Жозе-дус-Кампус, штат Сан-Паулу на юго-востоке страны. Об этом со ссылкой на государственную нефтегазовую компанию Petrobras сообщила газета Folha de S.Paulo.

Как уточняется, около 15:30 по местному времени (21:30 мск) было зафиксировано возгорание одного из резервуаров с продуктами нефтепереработки. Высокие клубы черного дыма были видны в соседних населенных пунктах. Помимо собственных пожарных расчетов НПЗ в борьбе с пламенем задействованы 29 членов местных бригад спасателей и 12 автомобилей пожарной охраны. По состоянию на 22:00 по местному времени (04:00 мск) пожар потушен не был.