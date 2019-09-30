СМИ: в Бразилии произошел пожар на НПЗ Revap

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 30 сентября. /ТАСС/. Крупный пожар произошел в воскресенье на третьем по величине бразильском НПЗ Revap в Сан-Жозе-дус-Кампус, штат Сан-Паулу на юго-востоке страны. Об этом со ссылкой на государственную нефтегазовую компанию Petrobras сообщила газета Folha de S.Paulo.
Как уточняется, около 15:30 по местному времени (21:30 мск) было зафиксировано возгорание одного из резервуаров с продуктами нефтепереработки. Высокие клубы черного дыма были видны в соседних населенных пунктах. Помимо собственных пожарных расчетов НПЗ в борьбе с пламенем задействованы 29 членов местных бригад спасателей и 12 автомобилей пожарной охраны. По состоянию на 22:00 по местному времени (04:00 мск) пожар потушен не был.
INcêndio na região da Refinaria Henrique Lage (Revap) da Petrobras em São José dos Campos, no interior de São Paulo. O Corpo de Bombeiros e a estatal ainda não tem informações.— Canal Net TV (@canalnettv811) September 29, 2019
Sete viaturas do Corpo de Bombeiros combatem agora a um incêndio na REVAP. pic.twitter.com/z84f7h7BNH
Информации о причинах возгорания, жертвах и пострадавших нет. По предварительным данным, произошла утечка содержимого резервуара. По факту инцидента будет проведено внутреннее расследование, сообщила Petrobras.
Введенный в эксплуатацию в 1980 году НПЗ Revap ежедневно перерабатывает до 252 тыс. баррелей нефти, обеспечивая потребности 14% национального рынка нефтепродуктов. Предприятие полностью обеспечивает авиационным керосином крупнейший международный аэропорт страны "Гуарульос" в Сан-Паулу.