Суд арестовал шестерых браконьеров из КНДР, напавших на российских пограничников

ВЛАДИВОСТОК, 30 сентября. /ТАСС/. Находкинский городской суд постановил заключить под стражу на два месяца шестерых рыбаков из КНДР из числа напавших на пограничников в Приморье. Об этом ТАСС сообщили в суде в понедельник.

"Шесть материалов по северокорейцам уже рассмотрено, они арестованы на два месяца. Еще четверым мера пресечения рассматривается сегодня", - рассказали ТАСС в суде.

Он добавил, что документов для избрания меры пресечения другим рыбакам в суд не поступало.

По данным ФСБ, российские пограничники 17 сентября во время патрулирования в районе банки Кито-Ямато в Японском море, традиционном месте рыбного промысла, обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерством в исключительной экономической зоне РФ. Экипаж одной из лодок совершил вооруженное нападение на пограничников.