При пожаре в Иркутской области погибли две трехлетние девочки

ИРКУТСК, 30 сентября. /ТАСС/. Девочки-близнецы погибли в результате пожара в частном жилом доме в поселке Табарсук Иркутской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МЧС в понедельник.

"На момент прибытия из районного центра пожарных подразделений внутри дома происходило интенсивное горение, также горела кровля по всей площади. Во время тушения пожара внутри дома были обнаружены двое погибших детей - трехлетние девочки-сестры", - говорится в сообщении.

Пожар произошел в воскресенье. Дознаватели МЧС России установили, что 29-летняя мать девочек-близнецов оставила детей одних в доме на некоторое время. Когда она вернулась, строение горело, сильное задымление помешало ей войти внутрь. При попытке спасти детей, она получила травму руки. Женщину спас ее брат, проживавший по соседству.

Следственно-оперативная группа устанавливает обстоятельства пожара. Известно, что семья состоит на учете как неблагополучная.