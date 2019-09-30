На Сахалине горит центральная котельная города Поронайска

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 сентября. Пожар в центральной котельной города Поронайска в северной части острова Сахалин начался в понедельник утром. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС России по Сахалинской области.

"В 11:58 (03:58 мск - прим. ТАСС) поступило сообщение о пожаре. Он начался в помещении подачи угля", - сообщил собеседник агентства. На место происшествия незамедлительно выехали пожарные. В 12:11 (04:11 мск) удалось предотвратить распространение огня.

По информации МЧС, площадь пожара составила 200 кв. метров. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. В настоящее время ведутся работы по проливке угля и конструкций. В тушении задействовано 12 человек и 5 единиц техники.

Причины возгорания будут установлены после полной ликвидации пожара.

Сейчас в Поронайске прохладная погода, температура воздуха плюс 12 градусов тепла.