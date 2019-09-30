В Якутии возбудили уголовное дело на руководителя коммерческой службы "Полярных авиалиний"

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Якутские следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении руководителя коммерческой службы "Полярные авиалинии". Об этом в понедельник сообщила журналистам пресс-служба авиакомпании.

"Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело в отношении руководителя коммерческой службы авиакомпании. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями", - говорится в сообщении.

Статья 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") предусматривает максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Как уточняется, проверка касается материалов 2017 года. Авиакомпания предоставляет необходимые документы для проведения расследования. В настоящее время этот руководитель отстранен от занимаемой должности.