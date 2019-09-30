Пожарные эвакуировали 67 человек из-за пожара в пятиэтажном жилом доме в Чите

ЧИТА, 30 сентября. /ТАСС/. В понедельник ночью спасатели эвакуировали 67 человек из-за пожара в одной из квартир пятиэтажного жилого дома в Чите. Об этом сообщается в понедельник на сайте регионального ГУ МЧС.

"Сообщение о возгорании в пятиэтажном многоквартирном доме, расположенном в г. Чита по улице Богомягкого 66, поступило на пульт пожарной охраны 30 сентября в 00:12 (местного времени - прим. ТАСС) c помощью 2-х пожарных автолестниц, установленных к окнам и балконам вышележащих этажей здания огнеборорцы спасли 32 человека, среди которых было 7 детей. По лестничным клеткам здания было эвакуировано 35 жильцов, из которых 8 - дети", - говорится в сообщении.

Пожар тушили 39 человек с помощью 12 единиц техники. Погибших и пострадавших нет. Огнем на площади 20 кв. метров повреждена квартира на третьем этаже. Причина пожара устанавливается.