Заведующий отделением онкодиспансера в Чите за взятки принимал пациентов вне очереди

ЧИТА, 30 сентября. /ТАСС/. Суд в Чите признал виновным в должностных преступлениях и дал условный срок заведующему отделением краевого онкологического диспансера. Он искусственно создал очередь и за взятки принимал пациентов в стационар вне очереди. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.

Источник в правоохранительных органах уточнил ТАСС, что речь идет о хирурге Владимире Каюкове.

"Центральный районный суд Читы рассмотрел уголовное дело в отношении 63-летнего заведующего отделения ГУЗ "Забайкальский краевой онкологический диспансер" и признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки") и ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). По совокупности преступлений судом назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно... со штрафом в размере 350 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Врач признан виновным в двух случаях получения взяток и в пяти эпизодах злоупотребления полномочиями. По данным надзорного ведомства, заведующий отделением говорил пациентам о якобы существующей очереди на проведение операций и длительном их ожидании. При этом он обещал за плату дать положительное решение о госпитализации пациентов в стационар и проведении операции вне очереди.

Решением суда осужденный также лишен права в течение 1,5 лет занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций в государственных и муниципальных учреждениях.