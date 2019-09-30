Пожар в котельной на Сахалине не повлияет на срок начала отопительного сезона

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 сентября. /ТАСС/. Отопительный сезон в городе Поронайске на Сахалине начнется вовремя, несмотря на пожар в центральной котельной. Об этом в понедельник сообщил ТАСС мэр городского округа Александр Радомский.

Утром в поронайский пожарно-спасательный гарнизон поступило сообщение о возгорании в центральной котельной. Площадь пожара составила 200 кв. метров. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. В настоящее время возгорание локализовано. Ведется проливка угля и конструкций. Причина пожара пока неизвестна.

"Пожар никак не повлияет на срок начала отопительного сезона. Ущерб незначительный, все будет восстанавливаться в течение одних-двух суток", - сообщил собеседник агентства.

На прошлой неделе министр жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Сахалинской области Дмитрий Зайцев рассказал, что все объекты коммунальной инфраструктуры в регионе готовы на 98-99%. Тепло в домах уже появилось в самых северных и холодных муниципальных образованиях - Охинском и Ногликском. По словам Зайцева, уже до 10 октября отопление появится в домах всего региона. В ближайшие дни это произойдет на территории Северо-Курильска на острове Парамушир (Северные Курилы).

В 2019 году в области отремонтировано более 28 км тепловых, 35 км водопроводных и 10 км канализационных сетей. Запасы топлива на котельных сформированы на 87%. Несмотря на это, завоз угля продолжается.