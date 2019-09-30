Источник: обвиняемому в изготовлении СВУ в Москве подростку хотят ужесточить обвинение

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Следствие готовит документы на ужесточение обвинения пятнадцатилетнему подростку, обвиняемому в изготовлении самодельного взрывного устройства. Как сообщил ТАСС источник, знакомый с материалами дела, решается вопрос о предъявлении подростку обвинения по ст. 30, ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению теракта).

"В настоящее время решается вопрос об ужесточении обвинения подростку. Следственные органы готовят материалы для постановления о возбуждении уголовного дела в отношении него по статье 205 УК РФ через статью 30 УК РФ", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь, родственники подростка и его законные представители подтвердили ТАСС намерение следствия об ужесточении ему обвинения и заявили о давлении следователей на обвиняемого "путем шантажа".

"Следствие решилось на откровенный, ничем не прикрытый шантаж, и теперь ему, в отношении которого следствие оказалось не в состоянии доказать тот состав, который ему вменили без малого год назад, следователи предложили на выбор один из двух вариантов: признать вину или быть привлеченным по тяжкой статье", - отметил дедушка подростка Александр Кузьминкин.

Официальными комментариями следственных органов ТАСС не располагает.

Дело об изготовлении СВУ

Ученик одной из московских школ был задержан 2 ноября 2018 года по подозрению в изготовлении взрывного устройства, 6 ноября суд арестовал его. На подростка вышли в ходе расследования уголовного дела о взрыве в здании УФСБ по Архангельской области, который произошел 31 октября. В результате взрыва пострадали трое сотрудников управления, погиб 17-летний юноша, который пронес в здание самодельное взрывное устройство.

Мать подростка Надежда Кузьминкина ранее сообщила ТАСС, что ее сын направлен на психолого-психиатрическую экспертизу. Специалистам предстоит провести ему медицинское обследование и проверить его на вменяемость. По ее словам, экспертиза у сына "ничего необычного не выявила".

Первоначально СК РФ предъявил подростку обвинение по ч. 3 ст. 222.1 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств") и ч. 3 ст. 223.1 ("Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств") УК РФ. Затем обвинение было переквалифицировано на менее тяжкое, следствие не нашло подтверждение тому, что подросток действовал в составе организованной группы. Решение о смягчении обвинения было принято следователями в середине апреля после анализа расшифрованной переписки обвиняемого в социальной сети "ВКонтакте" и после опроса ряда свидетелей по уголовному делу. Обе статьи ему инкриминируются по первой части.

В понедельник Пресненский суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о продлении обвиняемому меры пресечения в виде содержания под стражей. СК просит продлить подростку арест на один месяц, то есть до 12 месяцев. Защита обвиняемого просит выпустить его из СИЗО.