В Приамурье бывший бухгалтер детдома приговорен к колонии за хищение около 2 млн рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 сентября. /ТАСС/. Суд назначил бывшему бухгалтеру детского дома в Амурской области 3,3 года лишения свободы. Об этом в понедельник сообщается на сайте региональной прокуратуры.

"В Амурской области осуждена к лишению свободы бывший бухгалтер детского дома, изобличенная в хищении денежных средств около 2-х млн рублей. суд назначил виновному лицу окончательное наказание в виде 3 лет и 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Как уточняется, в период с 8 сентября по 28 ноября 2014 года 28-летняя женщина, работая главным бухгалтером, совершила хищение денежных средств, причинив тем самым детскому дому села Константиновка материальный ущерб. Осужденная самовольно составляла платежные поручения при отсутствии авансовых отчетов, указывающие на приобретение различных товаров.

Отмечается, что при назначении наказания суд учел данные о личности подсудимой, смягчающие вину обстоятельства и отсутствие отягчающих, признание вины, активное способствование расследованию преступления, наличие на иждивении малолетних детей.