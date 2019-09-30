Пожар в котельной Поронайска на Сахалине ликвидирован

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 сентября. /ТАСС/. Спасатели ликвидировали возгорание в центральной котельной города Поронайска на Сахалине. Об этом в понедельник сообщил журналистам пресс-секретарь главного управления МЧС России по Сахалинской области Александр Ивельский.

Утром в поронайский пожарно-спасательный гарнизон поступило сообщение о возгорании в центральной котельной. Площадь пожара составила 200 кв. метров. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, причина пожара пока неизвестна.

"В 14:14 местного времени (06:14 мск - прим. ТАСС) пожар ликвидирован на площади 200 кв. метров", - сообщил Ивельский.

Ранее в этот же день мэр Поронайского городского округа Александр Радомский сообщил ТАСС о том, что произошедшее никак не повлияет на сроки начала отопительного сезона. По его словам, огонь нанес незначительный ущерб. Восстановление займет не больше двух суток.