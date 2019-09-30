Новосибирская прокуратура проверит сообщения о недоедании детей в приюте

НОВОСИБИРСК, 30 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Чановского района Новосибирска инициировала проверку по сообщениям СМИ о недоедании детей в местном приюте. Об этом говорится в распространенном региональным надзорным ведомством сообщении.

По сообщениям местных СМИ, дети из Блюдчанского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних жаловались на постоянное недоедание, маленькие порции и некачественную пищу, которой, по утверждениям воспитанников приюта кормят собак. Кроме того, в выходной день дети оставались без лекарств: препараты от боли и жара хранятся в отдельном кабинете, который запирают на выходные. По информации СМИ, такая ситуация наблюдается уже год.

"Прокуратура Чановского района Новосибирской области организовала проверку в связи с сообщениями СМИ о некачественном питании несовершеннолетних в МБУ "Комплексный центр" Чановского района "Социальный приют для детей и подростков", - говорится в сообщении.

Прокуратура с привлечением контролирующих органов проверит качество питания, соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства, норм охраны здоровья несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Блюдчанский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних - это филиал МБУ "Комплексный центр социального обслуживания" Чановского района. В стационарном отделении находится около ста детей в возрасте от трех до 18 лет. Учреждение оказывает социальную, правовую, психолого-медико-педагогическую помощь. В учреждении находятся дети из неблагополучных семей.