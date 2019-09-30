Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Столкновение двух легковых автомобилей произошло на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге, в результате инцидента один человек погиб и пострадали трое, включая 12-летнего ребенка, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по городу и Ленинградской области.

По данным ведомства, инцидент произошел в понедельник около 02:30 мск. "На Октябрьской набережной у дома 112 водитель - мужчина, управляя машиной ВАЗ-2114, совершил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Kia Rio под управлением мужчины", - говорится в распространенном ведомством сообщении.

По данным ГИБДД, в результате водитель ВАЗ погиб на месте ДТП, еще двое взрослых, по оценке медиков, получили травмы средней степени, а ребенок находится в тяжелом состоянии.

Все пострадавшие находились в салоне Kia. После аварии проводится проверка.