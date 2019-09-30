По делу о нападении на пограничников арестованы 10 рыбаков из КНДР

ВЛАДИВОСТОК, 30 сентября. /ТАСС/. Находкинский городской суд заключил под стражу еще четверых рыбаков из КНДР, входивших в число напавших на сотрудников пограничной службы в Японском море, сообщили ТАСС в понедельник в суде.

Нападение браконьеров из КНДР на российских пограничников. Главное

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Ранее суд арестовал первую группу из шестерых рыбаков на два месяца.

"Избрана мера пресечения четверым гражданам КНДР в виде заключения под стражу на срок проведения предварительного следствия", - сообщил секретарь суда.

Он добавил, что документов об избрании меры пресечения другим северокорейским рыбакам в суд не поступало. Таким образом, количество арестованных иностранцев по делу о нападении достигло 10, с учетом шести арестованных ранее.