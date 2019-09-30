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Двое неизвестных избили мужчину в ресторане на северо-западе Москвы

Злоумышленники также устроили погром в заведении

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Столичная полиция ищет неизвестных, которые ворвались в ресторан на северо-западе Москвы, устроив там погром и избив мужчину. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной полиции.

"В 07:18 мск в столичную полицию поступило сообщение об инциденте в заведении по адресу улица Свободы, 55", - сообщили в столичном главке.

В помещение ресторана ворвались двое неизвестных и нанесли травмы мужчине, а также разбили посуду, после чего скрылись. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, проводится проверка.

Как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, очевидцы конфликта сообщили, что один из участников конфликта мог быть вооружен автоматическим оружием.

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