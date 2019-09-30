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В Уфе первокурсник умер во время урока физкультуры

Следователи начали проверку

УФА, 30 сентября. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Башкирии проводит доследственную проверку в связи со смертью студента первого курса одного из техникумов Уфы на уроке физкультуры, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе управления.

"По факту смерти студента первого курса одного из техникумов проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы, устанавливаются все обстоятельства смерти, по результатам будет принято процессуальное решение", - сообщили в СК.

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