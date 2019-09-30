В Канске группа молодых людей подралась с полицейскими из-за попытки эвакуировать машину

КРАСНОЯРСК, 30 сентября. /ТАСС/. В Красноярском крае началась проверка после драки сотрудников полиции с группой молодежи в Канске. Об этом в понедельник говорится в официальном сообщении регионального главка МВД.

Видео инцидента опубликовал в понедельник местный интернет-портал "Проспект мира". На видео сотрудники ДПС пытаются эвакуировать автомобиль "ВАЗ" на штрафстоянку, но группа молодых людей начинает спорить с сотрудниками полиции и не дают им эвакуировать автомобиль, одного из них толкает сотрудник ДПС. Также он применяет против молодых людей газовый баллончик, после чего завязывается потасовка. Сотрудники полиции задерживают нескольких молодых людей.

"По факту произошедшего проводится служебная проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям сотрудников полиции", - говорится в сообщении.

По версии полиции, наряд ДПС остановил автомобиль под управлением 20-летнего местного жителя. У водителя не было водительского удостоверения и документов на автомобиль, присутствовали признаки опьянения. "Во время задержания транспортного средства и помещения его на специализированную стоянку знакомые водителя стали этому препятствовать и на неоднократные требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия не реагировали", - говорится в сообщении.

По факту неповиновения сотрудникам полиции в отношении трех человек составлены административные протоколы. В отношении водителя составлены материалы по факту управления автомобилем в состоянии опьянения. Ему грозит административный арест от 10 до 15 суток.