Бывший первый вице-премьер Забайкалья стал свидетелем по делу о налоговом преступлении

ЧИТА, 30 сентября. /ТАСС/. Александр Кулаков, бывший в 2016-2018 годах первым вице-премьером Забайкальского края, прибыл в Читу в качестве свидетеля по уголовному делу в отношении его бывших коллег по региональному правительству Виктора Паздникова и Марины Кирилловой, подозреваемых в налоговом преступлении. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах региона.

Бывшие вице-премьеры Забайкальского края Кириллова и Паздников на прошлой неделе стали фигурантами уголовного дела о налоговом преступлении. По данным следствия, в 2017-2018 годах они помогли руководству Забайкальской топливно-энергетической компании уйти от уплаты налогов. Следователи провели обыски в их служебных кабинетах и у них дома.

"Кулаков прибыл в Читу из Санкт-Петербурга как свидетель по уголовному делу Паздникова и Кирилловой, он не является фигурантом дела", - сказал собеседник агентства.

Кулаков, как и Кириллова с Паздниковым, пришел в правительство Забайкалья в 2016 году при губернаторе Наталье Ждановой. До этого он был генеральным директором компании "Читаэнергосбыт", депутатом регионального парламента. После ухода Ждановой с должности в октябре прошлого года исполнял обязанности губернатора края, а его отставка в декабре 2018 года стала одним из первых кадровых решений врио главы региона Александра Осипова. После отставки Кулаков покинул регион.