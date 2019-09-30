В Москве неизвестные украли из банкомата крупную сумму денег

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Неизвестные украли из банкомата в Москве крупную сумму денег, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"Сегодня в 05:02 поступило сообщение о краже на улице Бутырская, дом 86б. Неизвестные вскрыли банкомат по указанному адресу, похитили оттуда крупную сумму денег и скрылись с похищенным", - сказал собеседник агентства.

Полиция ведет розыск злоумышленников. Устанавливается размер материального ущерба, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.