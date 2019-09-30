Мосгорсуд приобщил к делу Павла Устинова видеозапись его задержания

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд в понедельник приобщил к делу актера Павла Устинова видеозапись его задержания, которую отказался смотреть суд первой инстанции, передает корреспондент ТАСС.

"Суд постановил приобщить и исследовать дополнительные материалы, представленные защитой и обвинением, включая видеозапись, предоставленную защитой", - сказала председательствующая по делу судья, открывая заседание.

Мосгорсуд также огласил выводы эксперта, который не нашел применения насилия Устиновым к сотруднику Росгвардии на акции 3 августа. "Эксперт не нашел подтверждений захвата Устиновым плеча сотрудника Росгвардии", - огласила материалы дела судья. Экспертиза была проведена по инициативе защиты и в суде первой инстанции не исследовалась.