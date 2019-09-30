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Дело Павла Устинова
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Мосгорсуд приобщил к делу Павла Устинова видеозапись его задержания

Ранее запись отказался смотреть суд первой инстанции
Павел Устинов Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Павел Устинов
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд в понедельник приобщил к делу актера Павла Устинова видеозапись его задержания, которую отказался смотреть суд первой инстанции, передает корреспондент ТАСС.

"Суд постановил приобщить и исследовать дополнительные материалы, представленные защитой и обвинением, включая видеозапись, предоставленную защитой", - сказала председательствующая по делу судья, открывая заседание.

Мосгорсуд также огласил выводы эксперта, который не нашел применения насилия Устиновым к сотруднику Росгвардии на акции 3 августа. "Эксперт не нашел подтверждений захвата Устиновым плеча сотрудника Росгвардии", - огласила материалы дела судья. Экспертиза была проведена по инициативе защиты и в суде первой инстанции не исследовалась.

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РоссияДело Павла Устинова
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