{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Самолет "Уральских авиалиний" вынужденно сел в Екатеринбурге из-за столкновения с птицей

Рейс выполнялся из Краснодара в Иркутск

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Аэробус авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс из Краснодара в Иркутск, в понедельник совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге. Причиной незапланированной посадки стало столкновение самолета с птицей при взлете, сообщили ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика.

"Экипаж Airbus A320, выполняющего рейс U6-699 по маршруту Краснодар - Иркутск, после взлета из аэропорта Краснодара доложил о столкновении с птицей. Для осмотра воздушного судна специалистами авиакомпании и обеспечения безопасного полета экипаж принял решение совершить вынужденную посадку в базовом аэропорту Кольцово", - отметили в авиакомпании.

По данным пресс-службы, посадка прошла благополучно. Для отправки пассажиров в пункт назначения будет предоставлен резервный самолет. Планируемое время вылета 12:55 по местному времени (10:55 мск).

Теги
РоссияИркутская областьКраснодарский крайСвердловская область
Дело Павла Устинова
Мосгорсуд приобщил к делу Павла Устинова видеозапись его задержания
Ранее запись отказался смотреть суд первой инстанции
Читать полностью