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В Москве изъяли из незаконного оборота 26 кг золота стоимостью более 100 млн рублей

Злоумышленники реализовывали его через ломбарды под видом переплавленных изделий

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ России в Москве и Московской области задержали четверых сообщников, которые подозреваются в незаконном обороте золота. В ходе обысков у правонарушителей изъято 26 кг золота, сообщила ТАСС в понедельник официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлено, что злоумышленники похищали на одном из предприятий на территории Оймяконского района Якутии золотосодержащее сырье, переплавляли его в слитки и вывозили в Москву для дальнейшей реализации. Затем в кустарных лабораториях, расположенных на территории столицы, золото химическим путем доводили до качества 585-й пробы и реализовывали через ломбарды и скупщиков под видом принесенных гражданами переплавленных изделий.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 191 УК РФ ("Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга"). "В результате оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий обнаружено и изъято более 26 кг золота общей стоимостью свыше 100 млн рублей", - рассказала Волк.

Задержаны четверо сообщников, им предъявлено обвинение. В отношении троих фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, еще один заключен под стражу.

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