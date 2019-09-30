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На автостоянке в Петербурге произошел пожар

В результате ЧП пострадали два человека

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Пожар произошел на автостоянке на улице Партизана Германа в Санкт-Петербурге в понедельник утром, огонь охватил два грузовика, сообщили ТАСС в городском ГУ МЧС.

"Горят два грузовика, возгорание локализовано. Сведения по пострадавшим пока уточняются", - сказала представитель ведомства.

В ведомстве добавили, что при пожаре есть пострадавшие. "При пожаре пострадали два человека", - сказала собеседница агентства.

Местные СМИ и очевидцы ЧП разместили в соцсетях кадры с места пожара, на которых виден большой столб дыма. Городские СМИ также сообщают о взрыве одной из машин.

В новость внесены изменения (11:20 мск) - добавлена информация о пострадавших.

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РоссияСанкт-Петербург
Пожар на автостоянке в Петербурге потушен
В результате происшествия пострадали два человека
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