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Дело Павла Устинова

Потерпевший по делу Устинова росгвардеец пожаловался в суде на моральное давление

Александр Лягин рассказал о травле в соцсетях

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Сотрудник Росгвардии Александр Лягин в понедельник на заседании Мосгорсуда пожаловался на моральное давление в рамках дела актера Павла Устинова, передает корреспондент ТАСС.

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"На меня и Павла Устинова оказывается моральное давление <...> Это все травля в социальных сетях", - сказал потерпевший по делу.

16 сентября Тверской суд Москвы приговорил Устинова к 3,5 года лишения свободы, признав виновным в применении к бойцу ОМОН насилия, опасного для здоровья во время несанкционированной акции 3 августа. 20 сентября Мосгорсуд, удовлетворив ходатайство Генпрокуратуры, изменил меру пресечения Устинову с ареста на подписку о невыезде.

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