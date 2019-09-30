Потерпевший по делу Устинова росгвардеец пожаловался в суде на моральное давление

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Сотрудник Росгвардии Александр Лягин в понедельник на заседании Мосгорсуда пожаловался на моральное давление в рамках дела актера Павла Устинова, передает корреспондент ТАСС.

"На меня и Павла Устинова оказывается моральное давление <...> Это все травля в социальных сетях", - сказал потерпевший по делу.

16 сентября Тверской суд Москвы приговорил Устинова к 3,5 года лишения свободы, признав виновным в применении к бойцу ОМОН насилия, опасного для здоровья во время несанкционированной акции 3 августа. 20 сентября Мосгорсуд, удовлетворив ходатайство Генпрокуратуры, изменил меру пресечения Устинову с ареста на подписку о невыезде.