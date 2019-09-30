Дом бывшего футболиста Семшова обокрали в Подмосковье

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Неизвестные в Подмосковье ограбили дом бывшего футболиста московских "Торпедо" и "Динамо" Игоря Семшова. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Четверо неизвестных проникли в дом Семшова, расположенный в деревне Маслово Одинцовского района, похитили 15 тыс. рублей и четыре пары дорогостоящих часов", - сказал собеседник агентства. Заявление в полицию написала жена спортсмена Лариса Семшова.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области ТАСС подтвердили факт ограбления, не уточнив подробностей. "В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия", - сообщили в главке.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж" (ст. 161) УК РФ.