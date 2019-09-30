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Дело Павла Устинова
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Прокурор попросила приговорить Устинова к условному сроку

Защита в свою очередь вновь просить вынести оправдательный приговор
Павел Устинов Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Павел Устинов
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Прокуратура в ходе прений сторон в понедельник попросила изменить приговор актеру Павлу Устинову, осужденному на 3,5 года колонии за применение насилия к росгвардейцу на несанкционированной акции в Москве 3 августа .

"Изменить приговор районного суда и назначить наказание в 3 года и 6 месяцев условно, с испытательным сроком 4 года ", - сказала прокурор.​​

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По словам гособвинения, выводы суда первой инстанции подтверждены, в том числе видеозаписью, которая была приобщена и просмотрена Мосгорсудом. Потерпевший себя идентифицировал, не доверять его показаниям оснований нет. "Проведенная судебно-медицинская экспертиза была изучена судом", - пояснила в прениях прокурор.

Также Люблинский суд оштрафовал Устинова за то, что он игнорировал разъяснения сотрудников полиции и скандировал лозунги. Прокурор приобщил материал о штрафе Устинова. Административное дело в отношении Устинова было возбуждено параллельно с уголовным о применении насилия к сотруднику Росгвардии. Защита до приобщения материалов прокурором не знала о возбуждении административного дела.

В понедельник в суде прокурор отметила, что по данному уголовному делу социальной справедливости возможно добиться без реальной изоляции от общества. Защита вновь просить вынести Устинову оправдательный приговор.

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