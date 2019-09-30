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Пожар на автостоянке в Петербурге потушен

В результате происшествия пострадали два человека

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Пожар на автостоянке в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, где пострадали два человека, ликвидирован, сообщили журналистам в управлении МЧС по городу.

Информация о возгорании на стоянке поступила в понедельник утром. В результате ЧП сгорели два грузовика Volvo. В ведомстве уточнили, что огнем были уничтожены сгораемые части кабин. В результате ЧП пострадали два человека.

Местные СМИ и очевидцы ЧП разместили в соцсетях кадры с места пожара, на которых виден большой столб дыма. Городские СМИ также сообщали о взрыве одной из машин.

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