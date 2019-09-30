Судовладелец сообщил о ликвидации пожара на плавбазе "Петр Житников"

ТАСС, 30 сентября. /ТАСС/. Спасатели и оставшаяся на борту команда потушили пожар, который почти неделю продолжался на плавбазе "Петр Житников" в Охотском море, сообщил ТАСС в понедельник представитель судовладельца - компании "Дальморепродукт".

"Пожар сейчас считается потушенным. Команда зашла в склад тары, где он начался, пролили все содержимое. Запущен капитанский мостик, приборы навигации, проверены двигатели. Утром будет еще одна проверка, если все будет хорошо, судно двинется в Находку", - сообщил собеседник агентства.

Как ранее заявляли в компании, именно в Находке планируется поставить судно на ремонт. Весь путь от места происшествия до порта может занять около пяти дней.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота, говорить о 100% ликвидации пожара пока рано, хотя очагов тления сегодня не обнаруживается. В течение сегодняшнего дня возможна полная ликвидация пожара. Задымление в нижней части судна наблюдается на уровне ниже среднего, температура в отсеках выше 41 градуса не поднимается. Судно в настоящий момент находится в 124 милях к востоку от острова Шикотан.

Пожар на плавбазе возник 23 сентября, на борту находились 420 человек, 361 из них эвакуировали рыболовные суда на Шикотан, 59 человек оставались на борту для продолжения борьбы с огнем в качестве аварийной бригады. Затем аварийная группа увеличилась до 65 человек.

Плавбаза "Петр Житников" типа "Содружество" построена в 1989 году, она принадлежит компании "Дальморепродукт". Это одна из крупнейших плавбаз, она предназначена для приема от добывающих судов краба и рыбы-сырца и их переработки на консервы, пресервы, мороженую продукцию, рыбную и крабовую муку, жир, а также снабжения добывающих судов и их обслуживания. Судно работает под российским флагом, его валовая вместимость - 32096 т, дедвейт - 10070 т, длина судна - 179,03 м, ширина - 28 м.

В новость внесены изменения (12:37 мск) - добавлен комментарий Росморречфлота.