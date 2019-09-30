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Жительница Тувы продала украденный из больницы телекардиограф и пропила деньги

Злоумышленнице грозит до двух лет лишения свободы

ТАСС, 30 сентября. Полиция задержала жительницу Кызыла, которая похитила телекардиограф из медицинского учреждения, чтобы купить алкоголь, сообщается в понедельник на сайте МВД Тывы.

"В кратчайшие сроки сотрудники патрульно-постовой службы управления МВД России по г. Кызылу установили и задержали подозреваемую по данному уголовному делу - женщину 1985 года рождения. При проведении допроса задержанная дала признательные показания, пояснив, что телекардиограф продала неизвестному мужчине, а вырученные денежные средства потратила на спиртные напитки", - говорится в сообщении.

О пропаже телекардиографа "Валента" полицейским 28 сентября сообщила сотрудница больницы. Стоимость медицинского прибора - 100 тыс. рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 158 УК РФ ("Кража"), максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на два года.

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